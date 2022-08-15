Извлечен лед с пузырьками воздуха возрастом пять миллионов лет

The Cryosphere: в Антарктиде нашли лед с воздухом возрастом пять миллионов лет

Ученые США извлекли ледяной керн в долине Онг в Антарктиде, который содержит образцы земной атмосферы возрастом до пяти миллионов лет. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале The Cryosphere.

Ледяные керны представляют собой образцы льда в виде цилиндрических столбиков, которые состоят из спрессованных слоев снега, накапливавшихся в леднике в течение тысяч и миллионов лет. Керны служат естественными записями климатических условий в древности, от которых зависят свойства льда в слоях соответствующего возраста. Кроме того, в кернах содержатся кристаллические включения (пыль, сажа или вулканический пепел) и пузырьки воздуха.

До сих пор исследователи отбирали пробы с участков в восточной части Антарктиды, где лед откладывался в течение миллионов лет слоями, в которых отсутствовали обломки породы. Новый керн длиной 9,5 метра извлекли в Трансантарктических горах, которые разделяют восточную и западную части Антарктиды. Лед в долине Онг был отложен в результате схода ледников с гор, поэтому он оказался погребен под метровым слоем надледниковых обломков, который изолировал его от перепадов температур в окружающей среде. По оценкам специалистов, возраст льда здесь достигает больше 1,1 миллиона лет.

Для того чтобы определить точный возраст льда в керне, ученые измерили содержание в зернах кварца радиоактивных изотопов берилия-10, неона-21 и алюминия-26, которые образуются при столкновении космических лучей с атмосферой Земли. Оказалось, что возраст верхней части керна составляет примерно 2,95 миллиона лет, а нижней части — около пяти миллионов лет.

Таким образом, лед в долине Онг состоит из двух различных ледяных массива, которые образовались в разные ледниковые эпохи — в раннем и позднем плиоцене. В то время содержание углекислого газа и средние температуры Земли были выше, чем в настоящее время, поэтому исследование кернов поможет прогнозировать последствия антропогенного глобального потепления.