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Названы ослабляющие иммунитет продукты

Терапевт Игнатикова: сладости и алкоголь способствуют снижению активности иммунных клеток

Фото: Unsplash

Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова в беседе с радио Sputnik назвала ослабляющие иммунитет продукты.

По ее словам, злоупотребление сладостями приводит к снижению активности клеток иммунной системы. «Если есть конфеты, печенье, пряники или пить сладкую газировку в избыточном количестве, то есть три раза в день и более, то это повредит иммунитету», — сказала она.

Специалист добавила, что люди с сахарным диабетом и другими нарушениями углеводного обмена относятся к наиболее уязвимым для инфекций категориям населения. Она порекомендовала «выкинуть» сладости из продуктовой корзины в период, когда растет число заражений коронавирусной инфекцией.

Кроме того, снижению активности иммунных клеток способствует и употребление алкоголя, отметила Игнатикова. «Считается, что 50 граммов водочки дезинфицируют все внутри, но это не так. Спиртное только во вред нашему организму», — подчеркнула она.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко рассказала о неприятных последствиях употребления гречки. По ее словам, из-за этой крупы у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут возникнуть метеоризм, изжога и другие неприятные проблемы.

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Марина Совина
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