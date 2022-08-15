Названы ослабляющие иммунитет продукты

Терапевт Игнатикова: сладости и алкоголь способствуют снижению активности иммунных клеток

Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова в беседе с радио Sputnik назвала ослабляющие иммунитет продукты.

По ее словам, злоупотребление сладостями приводит к снижению активности клеток иммунной системы. «Если есть конфеты, печенье, пряники или пить сладкую газировку в избыточном количестве, то есть три раза в день и более, то это повредит иммунитету», — сказала она.

Специалист добавила, что люди с сахарным диабетом и другими нарушениями углеводного обмена относятся к наиболее уязвимым для инфекций категориям населения. Она порекомендовала «выкинуть» сладости из продуктовой корзины в период, когда растет число заражений коронавирусной инфекцией.

Кроме того, снижению активности иммунных клеток способствует и употребление алкоголя, отметила Игнатикова. «Считается, что 50 граммов водочки дезинфицируют все внутри, но это не так. Спиртное только во вред нашему организму», — подчеркнула она.

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