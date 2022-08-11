Эндокринолог рассказала о неприятных последствиях употребления гречки

Эндокринолог Лазуренко: из-за гречки могут возникнуть изжога и метеоризм

Из-за употребления гречки может возникнуть изжога, метеоризм и другие неприятные последствия, уверена врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко. Об этом она рассказала в интервью для «Москва-24».

Лазуренко объяснила, что людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, стоит есть меньше гречки, поскольку из-за нее могут возникнуть изжога, метеоризм и вздутие.

Если у человека синдром раздраженного кишечника, дисбактериоз, избыточный бактериальный рост или недостаток ферментов поджелудочной железы, то организм может неадекватно воспринимать эту крупу Наталья Лазуренко врач-эндокринолог, диетолог

Диетолог предупредила, что тем, кто желает похудеть, не стоит есть гречку с добавками, например с молоком и сахаром. «Если человек стремится нормализовать свой обмен веществ, уровень сахара в крови или сбросить вес, то лучше заменить сахар на фрукты, ягоды или сухофрукты», — пояснила Лазуренко. Однако она подчеркнула: если человек регулярно занимается спортом, то вреда от гречневой каши с добавками для фигуры не будет.

В заключение врач назвала способ правильного приготовления гречки. По словам диетолога, ее, как и другие крупы, необходимо замачивать перед варкой, чтобы удалить фитиновую кислоту, а далее использовать по своему усмотрению. После такой обработки, уверена Лазуренко, человек не столкнется с вздутием и урчанием живота и прочими негативными последствиями от употребления гречки.

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