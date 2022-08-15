В Совфеде объяснили инцидент с нарушением британским самолетом российских границ

Сенатор Джабаров назвал нарушение британским самолетом границ РФ проверкой реакции Москвы

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с РИА Новости дал объяснение инциденту с британским самолетом-разведчиком, который нарушил воздушное пространство России в районе мыса Святой Нос в Мурманской области. По его мнению, таким образом Лондон проверял реакцию Москвы.

«Если это случайно, думаю, они объяснят. Если это умышленно, он просто в следующий раз не вернется на свою базу. Играют с огнем. Это попытка Великобритании действовать нам на нервы. Могут получить по полной», — заявил сенатор, добавив, что нарушение границ России является ни чем иным, как проверкой реакции Москвы.

Ранее член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков назвал нарушение воздушного пространства России британским самолетом-разведчиком провокацией, ответив, что это угрожает безопасности страны. По его мнению, представители ряда западных государств обнаглели до предела.