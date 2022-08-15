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Бывших сотрудниц российского психдиспансера осудили за кражу денег у пациентов

Под Иркутском экс-сотрудниц психдиспансера осудили за кражу 2,5 млн рублей у пациентов

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Иркутской области двух бывших сотрудниц психдиспансера осудили на 3,5 и четырех года колонии за кражу более 2,5 миллиона рублей у пациентов. Об этом в понедельник, 15 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Еще две их коллеги получили условные сроки.

По версии следствия, в 2017 году медработники, используя служебное положение, оформили доверенность на распоряжение деньгами пенсионера, находившегося в клинике. После этого одна из соучастниц сняла со счета россиянина более 1,5 миллиона рублей, их женщины поделили между собой. В течение трех лет они ежемесячно снимали разные суммы со счета недееспособного пациента, суммарно похитив у него 2,2 миллиона рублей.

Кроме того, одна из осужденных, которая была лечащим врачом, обманула еще одного пациента, сказав ему, что он должен передать ей более 300 тысяч рублей на ремонт в отделении, в котором он лежал.

В 2020 году преступления выявили оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Братское».

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Елизавета Новикова
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