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В Подмосковье коллеги донесли на критиковавшую спецоперацию сослуживицу

В Подмосковье коллеги заявили в МВД на женщину, критиковавшую спецоперацию на Украине

Фото: Shutterstock

Жители Подмосковья донесли в МВД на коллегу из-за критики спецоперации на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

По данным издания, женщина в неформальном общении с коллегами несколько раз негативно высказывалась в адрес президента России, а также выражала сочувствие украинской армии и лидеру республики Владимиру Зеленскому.

Кроме того, она призывала всех выходить на митинги, а также распространяла фейки о российских военнослужащих, говорится в сообщении. В своем заявлении граждане обратили внимание на то, что их коллега является уроженкой Узбекистана.

По их словам, российским паспортом она обзавелась пять лет назад.

Ранее пожилая москвичка заявила в полицию на соседку с Украины после просмотра телевизора.

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Анна Щербакова
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