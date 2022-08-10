Пожилая москвичка донесла на соседку с Украины после просмотра телевизора

Пожилая москвичка заявила в полицию на соседку с Украины после просмотра телевизора

В Москве 71-летняя женщина донесла на соседку с Украины после просмотра телевизора. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Пожилая москвичка услышала перепалку между соседями. Женщины горячо обсуждали спецоперацию на Украине. Одна из участниц спора доказывала, что ВСУ смогут вернуть Донбасс.

Сначала пенсионерка не придала значения этим словам. Но позже другие жильцы дома рассказали ей, что спорщица родом из Одесской области и недавно перебралась в столицу к мужу.

Пенсионерка спустя месяц все же решила сообщить об украинке в полицию. На ее решение также повлиял просмотр телевизионных программ. По словам москвички, там ей объясняли, будто у украинцев «неизвестно что» в голове и поэтому нужно быть бдительными.

Ранее житель подмосковного поселка Горки-10 заявил в полицию на жену из-за критики спецоперации. 37-летний мужчина в своем обращении в правоохранительные органы указал, что супруга негативно высказывается о российском правительстве. Кроме того, по его словам, женщина настраивает против властей их ребенка.