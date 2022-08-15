Более 20 детей отравились в российском оздоровительном лагере

В Нижегородской области более 20 детей отравились в оздоровительном лагере

В оздоровительном лагере, который находится в Семеновском районе Нижегородской области, отравились более 20 детей. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России по региону на своем сайте.

«Установлено, что более 20 детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере в Семеновском районе Нижегородской области, обратились за медицинской помощью с признаками отравления», — говорится в сообщении.

На данный момент следователи проводят опрос среди работников учреждения, берут образцы продуктов и воды, а также назначают экспертизы для дальнейшей проверки.

Вечером 14 августа стало известно об отравлении трех москвичей, их госпитализировали. Позднее Комплекс городского хозяйства столицы сообщил, что предварительной причиной инцидента стало неправомерное переустройство системы вентиляции.