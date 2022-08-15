В российском детском лагере двое детей заразились смертельно опасной лихорадкой

В детском лагере в Салавате двое подростков заразились смертельно опасной лихорадкой

В Башкирии подростки заразились смертельно опасной геморрагической лихорадкой в детском лагере. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, в комнатах, где жили дети, были мыши. После смены две девочки попали в больницу с высокой температурой. У одной из пострадавших начались проблемы с сердцем и чуть не отказали почки.

По словам другой пострадавшей, их в лагере покусали мыши. После случившегося сотрудники Роспотребнадзора нашли четырех грызунов в детском лагере, его учредителя наказали на десять тысяч рублей.

Геморрагическая лихорадка — тяжелое и смертельно опасное инфекционное заболевание, которое поражает мелкие кровеносные сосуды, почки, легкие и другие органы человека. Носители вируса — грызуны, в особенности рыжая полевка. Смертельность от отдельных вариантов инфекции составляет 10-90 процентов.

Первыми симптомами лихорадки являются головная боль, боль в мышцах, общая слабость и потеря аппетита, а также тошнота и рвота. На 45-й день после инфицирования у пациента появляются боли в пояснице и животе, иногда сыпь. Помимо этого, нарушается функция почек и возникают кровотечения.

Ранее в лагере в Абзелиловском районе Башкирии четверо школьников отравились снюсом. 15-летний подросток до приезда в лагерь приобрел в Магнитогорске снюс и продал троим сверстникам.