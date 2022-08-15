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Дерматолог перечислила способы помолодеть за неделю

Дерматолог Тара Фармер посоветовала метод двойного очищения кожи лица и шеи

Фото: Shutterstock

Дерматолог и основательница бренда косметики Flawless Advanced Skincare Тара Фармер перечислила простые способы, которые помогут визуально помолодеть за неделю. Ее комментарии приводит издание The Sun.

Так, эксперт посоветовала использовать популярный в Корее метод двойного очищения кожи лица и зоны декольте, который подразумевает умывание в два приема. Утверждается, что на первом этапе на тело наносится продукт на масляной основе, убирающий кожный жир и загрязнения, а на втором — средство на водной основе, очищающее поры.

Кроме того, Фармер порекомендовала делать массаж шеи до и после сна. Для этого следует использовать крем с эффектом лифтинга. Данная манипуляция поможет увлажнить кожу, усилить кровообращение, разгладить текстуру и улучшить эластичность. Вдобавок специалистка отметила, что перед применением увлажняющих средств необходимо положить их в холодильник на десять минут.

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Врач назвала необходимостью использование продукции с ретинолом (витамин, антиоксидант). «Достаточно наносить крем с однопроцентным содержанием компонента два-три раза в неделю. Это запустит синтез коллагена, повысит эластичность кожи и уменьшит проявление признаков старения», — добавила она.

В завершение предпринимательница призвала не забывать о солнцезащитных кремах для лица и зоны декольте, выбирая фактор защиты 50. «Это поможет предотвратить морщины, пигментацию, неровный тон кожи и преждевременное старение», — подытожила Фармер.

В мае основатель косметического бренда Herbal Essentials Али Рахимтула и индийская актриса Наташа Сури назвали способы, которые помогут выглядеть моложе своих лет. Рахимтула заявила, что ежедневное увлажнение кожи — один из самых простых методов, который способствует уменьшению количества и глубины морщин.

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Полина Гераскина
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