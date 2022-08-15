Мадонна в полупрозрачном корсете попросила фанатов прислать ей подарки

Певица Мадонна снялась в полупрозрачном корсете и попросила подарки на свое 64-летие

Американская поп-исполнительница Мадонна снялась в откровенном образе и попросила фанатов прислать ей подарки на день рождения. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Накануне своего 64-летия знаменитость опубликовала в сторис серию снимков, на которых она позировала перед камерой в полупрозрачном корсете черного цвета, из-под которого виднеется бюстгальтер из сетки. Кроме того, звезда дополнила свой образ капроновым чулками, лакированными туфлями на шпильке и массивными цепями на шее и руках.

«Это почти мой день рождения. Пришлите мне подарки», — подписала снимки Мадонна.

Раннее в августе Мадонна появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание поклонников. Певица прошла по улицам Нью-Йорка в платье длины макси черного цвета, которое выполнено из полупрозрачного кружева, и нижнем белье в тон образа. Фанаты не оценили внешний вид исполнительницы, отметив, что ее наряд смотрится вульгарно.