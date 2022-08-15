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Наемник из Швеции рассказал в суде ДНР историю попадания на Украину

Воевавший за ВСУ наемник из Швеции заявил в суде ДНР, что ездил на Украину с 2015 года
Матиас Густавссон

Матиас Густавссон. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Наемник из Швеции Матиас Густавссон, воевавший за Киев, рассказал в суде Донецкой народной республики (ДНР), что начал ездить на Украину с конца 2015 года, пишет ТАСС.

Густавссон, один из пяти иностранных наемников, в отношении которых в понедельник, 15 августа, прошло судебное заседание, рассказал историю попадания на территорию Украины. Как уточнил иностранец, о событиях, происходящих в стране, он знал мало, но посещал государство с 2015 года.

Как уточнил Густавссон, обращению с оружием он научился «20 лет назад в Эстонии». «АК-47, единственное оружие, из которого стрелял в Эстонии», — заявил он.

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Согласно данным, которые зачитала судья, в декабре 2021 года иностранец обратился к адвокату в Киеве с просьбой помочь получить украинское гражданство. Густавссон добавил, что решил переехать на Украину два года назад. Он смог сделать это летом 2021 года. 23 февраля 2022 года мужчина приехал в Мариуполь, где познакомился с украинскими офицерами морской пехоты.

Пятеро иностранных наемников, воевавших за Вооруженные силы Украины (ВСУ), сдались в плен в Мариуполе в промзоне завода «Азовсталь». Им предъявили обвинение.

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Марина Совина
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