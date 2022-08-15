Фигурантов дела об аварии на ТЭЦ в Норильске освободили от ответственности
Городской суд Норильска прекратил производство по уголовному делу двух сотрудников регионального управления по делам ГО и ЧС, которых обвиняли в том, что по их вине ущерб от аварии на местной ТЭЦ привел к загрязнению Арктики. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Фигурантов дела освободили от ответственности в связи с истечением срока давности. Им вменялась халатность при локализации крупнейшей экологической катастрофы последних лет.
29 мая 2020 года из резервуара на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергокомпании, являющейся дочерней компанией «Норникеля» произошла утечка 21 тысячи тонн нефтепродуктов. В результате был нанесен вред водным объектам Норило-Пясинской озерно-речной системы. Ущерб в 200 миллиардов рублей возместил «Норникель».
Ранее суд приговорил бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина к полугоду исправительных работ с удержанием 15 процентов зарплаты за то, что он два дня не принимал мер для локализации разлива нефтепродуктов. В отношении еще одного фигуранта дела об аварии — главного госинспектора Ростехнадзора Елены Новожиловой — суд также прекратил уголовное преследование в связи с истечением сроков давности.