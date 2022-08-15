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Блогерша рассказала о неприличной реакции пассажира автобуса на ее небритые ноги

Блогерша Ханна пожаловалась на поведение мужчины, который разглядывал ее небритые ноги

Кадр: @sun444flower

Активистка бодипозитива Ханна (фамилия неизвестна) пожаловалась на реакцию пассажира автобуса на ее небритые ноги. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Так, юзерша с никнеймом sun444flower отказалась от эпиляции и регулярно демонстрирует растительность на теле в своем блоге. В упомянутом видео она рассказала о поездке в городском автобусе и возмутилась поведением одного из пассажиров. Девушка утверждает, что пожилой мужчина не прекращал разглядывать ее ноги в течение всего времени в пути.

Поведение незнакомца она сочла неприличным. Кроме того, блогерша обратилась к нему с просьбой прекратить смотреть на нее. «Он ответил, что рассматривал дорожные знаки, которые встречались на пути, но ведь это ложь! Эти ужасные люди думают, что они имеют право пялиться на тебя и тем самым причинять дискомфорт», — подытожила она.

В июле жительница Северной Каролины, США, Джада Трэвис отказалась от бритья подмышек и назвала плюсы волос на теле. Блогерша призналась, что перестала страдать от постоянного зуда, грубой щетины и раздражения на коже. Тем не менее, юзерша пожаловалась, что столкнулась с критикой со стороны окружающих.

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Карина Черных
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