Блогерша рассказала о неприличной реакции пассажира автобуса на ее небритые ноги

Блогерша Ханна пожаловалась на поведение мужчины, который разглядывал ее небритые ноги

Активистка бодипозитива Ханна (фамилия неизвестна) пожаловалась на реакцию пассажира автобуса на ее небритые ноги. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Так, юзерша с никнеймом sun444flower отказалась от эпиляции и регулярно демонстрирует растительность на теле в своем блоге. В упомянутом видео она рассказала о поездке в городском автобусе и возмутилась поведением одного из пассажиров. Девушка утверждает, что пожилой мужчина не прекращал разглядывать ее ноги в течение всего времени в пути.

Поведение незнакомца она сочла неприличным. Кроме того, блогерша обратилась к нему с просьбой прекратить смотреть на нее. «Он ответил, что рассматривал дорожные знаки, которые встречались на пути, но ведь это ложь! Эти ужасные люди думают, что они имеют право пялиться на тебя и тем самым причинять дискомфорт», — подытожила она.

В июле жительница Северной Каролины, США, Джада Трэвис отказалась от бритья подмышек и назвала плюсы волос на теле. Блогерша призналась, что перестала страдать от постоянного зуда, грубой щетины и раздражения на коже. Тем не менее, юзерша пожаловалась, что столкнулась с критикой со стороны окружающих.