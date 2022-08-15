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Путин оценил работу российских войск на Украине

Путин заявил, что войска России и бойцы Донбасса с честью выполняют свой долг в ходе СВО

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российские войска и бойцы Донбасса с честью выполняют свой долг в ходе специальной военной операции на Украине. Так их работу оценил президент России Владимир Путин. Его слова в понедельник, 15 августа, приводит ТАСС.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. 8 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что спецоперация будет продолжаться до выполнения ее целей.

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Евгения Куликова
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