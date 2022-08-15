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Девочки-подростки избили школьницу в российском парке и попали на видео

В Иркутской области девочки-подростки избили школьницу в парке

В городе Братске Иркутской области подростки избили школьницу в местном парке. Момент происшествия попал на видео, которое публикует Telehram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как ребенка окружили несколько девочек-подростков. Одна из них бьет школьницу коленом в живот и продолжает наносить удары кулаками и ногами. В какой-то момент, к ним подбегают другие подростки и останавливают драку.

Полиция проводит по факту избиения проверку, сообщили изданию в региональном МВД. Ведомство установило всех участников конфликта, с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних. По словам местных жителей, эта группа подростков обижала и других детей.

Ранее в Новосибирске дети из цыганского табора избили 10-летнего мальчика. После случившегося ребенку вызывали скорую помощь — врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

Константин Лысяков
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