Верховная Рада попросила наложить санкции на «Росатом»

Верховная Рада попросила международные организации ввести санкции против «Росатома»

Верховная Рада попросила международные организации наложить санкции на «Росатом» и его дочерние компании, а также организовать миссии ООН и МАГАТЭ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, Рада поддержала постановление об обращении к ООН, Европейскому союзу (ЕС), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и другим организациям с целью осудить действия на ЗАЭС, которые киевская сторона приписывает России.

В частности, украинский парламент выступил с просьбой ввести санкции против «Росатома», а также лишить Россию права голоса на заседаниях Совета управляющих МАГАТЭ и лишить ее привилегий и прав в рамках агентства. Кроме того, по его словам, предлагается запретить Москве участвовать «в программах технического сотрудничества, научно-технического обмена и международных исследовательских проектах» под эгидой МАГАТЭ.