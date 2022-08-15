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Верховная Рада проголосовала за увеличение военных расходов Украины

Верховная Рада проголосовала за увеличение военных расходов Украины за счет эмиссии денег

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Верховная Рада проголосовала за увеличение военных расходов Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В бюджет дополнительно выделят 270 миллиардов гривен (около 459 миллиардов рублей). Необходимую сумму планируют изыскать за счет дополнительной эмиссии денег.

Большую часть этой суммы в размере 241 миллиарда гривен (около 409 миллиардов рублей) направят на нужды министерства обороны. Остальные средства направят МВД, Главному управлению разведки (ГУР), Службе безопасности Украины (СБУ) и другим ведомствам. После выделения дополнительных средств, траты на безопасность и оборону в бюджете Украины на 2022 год вырастут до 1,2 триллиона гривен (около 2 триллионов рублей).

Ранее Верховная Рада Украины продлила военное положение в стране на 90 суток, до 21 ноября 2022 года. Помимо этого, Рада также утвердила указ «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации».

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Алевтина Запольская
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