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Путин заявил об имеющихся на разных континентах союзниках у России

Президент Путин заявил об имеющихся на разных континентах союзниках и единомышленниках РФ

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия имеет на разных континентах множество союзников и единомышленников, которые не прогибаются «под так называемого гегемона». Об этом заявил президент страны Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что Россия выступает за широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества.

В настоящее время, по словам президента, это важно. Среди союзников России есть страны, чьи лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются, добавил Путин.

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Сергей Истомин
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