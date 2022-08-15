Неизвестный расстрелял 18-летнюю москвичку во время игры с собаками

В Подмосковье неизвестный стрелок тяжело ранил 18-летнюю выпускницу на даче

В Московской области неизвестный расстрелял 18-летнюю жительницу столицы на даче. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщает MK.RU.

По данным издания, 13 августа выпускница с матерью приехали в Раменский район к друзьям. Ближе к вечеру знакомые решили поиграть с собаками владельцев коттеджа. Питомцы находились в вольере. Внезапно женщина и ее дочь услышали звук стрельбы, и школьница стала кричать от боли — девушку ранили, а ее одежда была в крови.

Пострадавшую на такси увезли в Москву в институт имени Склифосовского. Доктора диагностировали у нее ранение руки и спины, но пуля прошла навылет.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего и ищут стрелка. Отмечается, что преступник, возможно, прятался за забором участка в лесу.

Известно, что это не первый инцидент, произошедший в этом доме. Ранее кто-то усыпил собак хозяев, однако его спугнули звуки людей.