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Неизвестный расстрелял 18-летнюю москвичку во время игры с собаками

В Подмосковье неизвестный стрелок тяжело ранил 18-летнюю выпускницу на даче

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Московской области неизвестный расстрелял 18-летнюю жительницу столицы на даче. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщает MK.RU.

По данным издания, 13 августа выпускница с матерью приехали в Раменский район к друзьям. Ближе к вечеру знакомые решили поиграть с собаками владельцев коттеджа. Питомцы находились в вольере. Внезапно женщина и ее дочь услышали звук стрельбы, и школьница стала кричать от боли — девушку ранили, а ее одежда была в крови.

Пострадавшую на такси увезли в Москву в институт имени Склифосовского. Доктора диагностировали у нее ранение руки и спины, но пуля прошла навылет.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего и ищут стрелка. Отмечается, что преступник, возможно, прятался за забором участка в лесу.

Известно, что это не первый инцидент, произошедший в этом доме. Ранее кто-то усыпил собак хозяев, однако его спугнули звуки людей.

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Екатерина Власова
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