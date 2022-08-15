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Роспотребнадзор отреагировал на заражение детей смертельно опасной лихорадкой

Роспотребнадзор Башкирии объяснил плохой дератизацией заражение детей опасной лихорадкой

Фото: Shutterstock

Заражение двух детей смертельно опасной геморрагической лихорадкой в Башкирии произошло из-за неправильно проведенной дератизации в лагере. Так инцидент объяснила пресс-служба регионального Роспотребнадзора, сообщение приводится на сайте организации.

Чем опасна геморрагическая лихорадка

Геморрагическая лихорадка — тяжелое и смертельно опасное инфекционное заболевание, которое поражает мелкие кровеносные сосуды, почки, легкие и другие органы человека. Носители вируса — грызуны, в особенности рыжая полевка. Смертельность от отдельных вариантов инфекции составляет 10-90 процентов.

Как уточнили в службе, при борьбе с грызунами специальная служба использовала приманку, не предназначенную для открытых пространств лагеря.

«В ходе эпидемиологического расследования выявлены нарушения санитарного законодательства и возбуждены административные дела (...) об административных правонарушениях Российской Федерации в отношении (...) ООО "Профилактическая дезинфекция"», — отреагировали на заражение детей в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что после смены в лагере две девочки попали в больницу с высокой температурой. У одной из пострадавших начались проблемы с сердцем и чуть не отказали почки.

По словам другой пострадавшей, их в лагере покусали мыши. После случившегося сотрудники Роспотребнадзора нашли четырех грызунов в детском лагере, его учредителя наказали на десять тысяч рублей.

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Валерий Розенберг
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