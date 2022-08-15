Одно из крупнейших агентств недвижимости ушло из России

Агентство недвижимости Savills ушло из России

Одно из крупнейших международных агентств элитной недвижимости Savills ушло из России. Российское подразделение компании продолжит работу в стране под названием Intermark Real Estate, сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу.

«Вынужденные изменения затронули лишь название компании и аффилированность с мировым брендом Savills и не повлияют на основную деятельность и функционирование агентства недвижимости», — заявили представители Savills. Отмечается, что профессиональная команда сотрудников компании сохранится в полном составе.

Клиенты агентства недвижимости Intermark Real Estate по-прежнему будут иметь доступ ко всем услугам в сегменте жилой недвижимости как в России, так и за рубежом. Управляющий партнер Intermark Real Estate Дмитрий Халин сообщил, что решение Savills уйти из страны связано с политической ситуацией.

В июле один из крупнейших производителей лифтов Otis продал свой бизнес в России, новым владельцем стал холдинг S8 Capital. Две тысячи сотрудников компании сохранят рабочие места. S8 Capital возобновит производство на заводах в Санкт-Петербурге и Щербинке, а также продолжит продажу оборудования и осуществление технического обслуживания.