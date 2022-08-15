Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Появились подробности гибели ребенка в скаутском лагере под Петербургом

KP.RU: погибший в скаутском лагере под Петербургом ребенок был полностью здоров

Фото: Lenta.ru

Ребенок, который погиб в скаутском лагере в поселке Подборовье в Ленинградской области, был совершенно здоров. Такие подробности о 12-летнем мальчике рассказал главный скаут Иван Иоцман, пишет KP.RU.

«Ребенок умер прямо у меня на глазах. Он был полностью здоров, ничто не предвещало беды. Мы его пытались откачать и реанимировать, приняли все меры для этого. Но не помогло», — сказал Иоцман.

Он сообщил, что общается с сотрудниками полиции. Правоохранительные органы начали проверку.

О гибели ребенка в лагере под Петербургом стало известно в понедельник, 15 августа. Тогда во время соревнований на берегу Финского залива, в которых участвовали около 20 детей, одному из несовершеннолетних стало плохо. После забега у него заболела грудь, а изо рта пошла пена.

Мальчик потерял сознание. Прибывшие на место медики не смогли реанимировать подростка. Погибший состоял в скаутском движении три года, на проблемы со здоровьем не жаловался.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Погиб один из лучших летчиков Украины
Подавляющее большинство брокерских счетов россиян оказались пустыми
Американке по ошибке продали почти сто домов за бесценок
Назван основной фактор ослабления рубля
Названы способы избежать повреждения кожи при загаре
Китайские застройщики включили «режим выживания»
Борисов предложил «проверить на прочность» ядерный щит России
11-летний школьник из Москвы попал в больницу из-за «Доширака»
Появились подробности гибели ребенка в скаутском лагере под Петербургом
В Подмосковье водитель сбил мальчика на велосипеде и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.