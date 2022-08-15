12-летний мальчик умер в скаутском лагере под Петербургом

В скаутском лагере в Ленинградской области умер 12-летний мальчик

12-летний мальчик умер на сборах в скаутском лагере в поселке Подборовье в Ленинградской области, сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 14 августа во время соревнований на берегу Финского залива, в которых участвовали около 20 детей под руководством взрослых. По словам источника, после забега у одного из воспитанников заболела грудь, а изо рта пошла пена, после чего он потерял сознание. Прибывшая на место скорая не смогла реанимировать мальчика, он скончался.

По информации издания, погибший состоял в скаутском движении три года, на проблемы со здоровьем не жаловался. Полиция, прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по факту смерти подростка.

Ранее в Саратовской области 10-летний школьник умер после посещения секции по самбо. Ребенку стало плохо, он упал и потерял сознание. Мальчика госпитализировали в больницу, однако медикам не удалось его спасти.

