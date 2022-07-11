Российский школьник пошел на тренировку по самбо и умер

В Саратовской области 10-летний школьник умер после посещения секции по самбо

В Саратовской области 10-летний школьник умер после посещения секции по самбо. Об этом сообщает региональная прокуратура на своем сайте.

По данным ведомства, 11 июля мальчик пошел на тренировку по самбо в спортивную школу в городе Балашове. Ребенку стало плохо, он упал и потерял сознание. Школьника госпитализировали в больницу, однако медикам не удалось спасти мальчика, и он скончался.

Прокуратура организовала по факту смерти несовершеннолетнего проверку.

19 января аналогичный случай произошел в Челябинской области, где девятиклассник скончался на уроке физкультуры в местной школе. Смерть мальчика во время бега по спортзалу попала на видео.

Ранее 16 января четвероклассник из подмосковного Королева умер на занятии по футболу. Во время игры мальчику стало плохо, и он потерял сознание. Прибывшие на место медики не смогли реанимировать школьника.

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