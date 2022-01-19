Смерть российского школьника во время урока физкультуры попала на видео

Момент смерти девятиклассника, который скончался во время урока физкультуры в Копейске Челябинской области, попал на видео. Ролик с камеры видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал NEWS.ru.

На кадрах видно, как школьник бежит по спортзалу, однако в какой-то момент замедляется и падает лицом вниз. Затем к нему подбегают, предположительно, учитель физкультуры и несколько учеников. После его осматривают медсестры, а прибывшие позднее врачи скорой помощи пытаются его спасти.

По словам родителей мальчика, он был здоров, никаких проблем с сердцем или иных заболеваний у школьника не наблюдалось.

О происшествии стало известно 19 января. Подростка, которому стало плохо на уроке физкультуры, спасти не удалось. В школе работают сотрудники полиции и ФСБ. Истинные причины смерти школьника выясняются. Власти держат ситуацию на контроле.

Ранее на одной из школьных площадок подмосковного Королева скончался четвероклассник. Ему стало плохо во время дополнительного занятия по футболу.