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Смерть российского школьника во время урока физкультуры попала на видео

В сети появилось видео урока в школе Копейска, во время которого скончался девятиклассник

Момент смерти девятиклассника, который скончался во время урока физкультуры в Копейске Челябинской области, попал на видео. Ролик с камеры видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал NEWS.ru.

На кадрах видно, как школьник бежит по спортзалу, однако в какой-то момент замедляется и падает лицом вниз. Затем к нему подбегают, предположительно, учитель физкультуры и несколько учеников. После его осматривают медсестры, а прибывшие позднее врачи скорой помощи пытаются его спасти.

По словам родителей мальчика, он был здоров, никаких проблем с сердцем или иных заболеваний у школьника не наблюдалось.

О происшествии стало известно 19 января. Подростка, которому стало плохо на уроке физкультуры, спасти не удалось. В школе работают сотрудники полиции и ФСБ. Истинные причины смерти школьника выясняются. Власти держат ситуацию на контроле.

Ранее на одной из школьных площадок подмосковного Королева скончался четвероклассник. Ему стало плохо во время дополнительного занятия по футболу.

Никита Абрамов
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