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Стилистка перечислила портящую образ женщины одежду

Стилистка Александра Крони: мятая футболка и прозрачные легинсы удешевляют образ женщины

Фото: @alexandra.croney / Tiktok

Стилистка Александра Крони перечислила наиболее распространенные ошибки, способные испортить внешний вид женщины. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Юзерша с никнеймом alexandra.croney призвала следить за состоянием одежды и обуви. Мятую футболку, грязную обувь или носки разных оттенков блогерша назвала удешевляющими любой образ вещами. Таким же эффектом обладают предметы гардероба, выполненные из некачественных тканей, добавила она.

Эксперт также посоветовала отказаться от легинсов из прозрачных материалов, а также мешковатых толстовок и свитшотов, которые, по ее мнению, портят фигуру. Кроме того, следует уделять внимание подбору нижнего белья под одежду, в частности, не допускать того, чтобы бретели бюстгальтера виднелись из-под топа с открытыми плечами.

Ранее в августе британская стилистка Эмили Скотт раскрыла главные ошибки гостей при выборе нарядов на свадьбу. Специалистка отметила, что монохромные белые образы допустимы только для невесты. Вместо них она посоветовала отдавать предпочтение одежде пастельных оттенков, таких как бледно-желтый, серо-розовый и голубой.

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Полина Гераскина
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