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Афганистан захотел закупиться российской нефтью

Афганистан захотел купить у России миллион баррелей нефти

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Афганистан захотел закупить около миллиона баррелей российской нефти, рассказал РИА Новости министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи.

«Мы предложили России около одного миллиона [баррелей], если [Россия] сможет отправлять больше, то это не проблема», — сказал Азизи.

Ранее о намерениях Кабула обсудить с Москвой поставки нефти, зерна и подсолнечного масла рассказал российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов. Делегация контролирующего Афганистан террористического и запрещенного в России движения «Талибан» находится в Москве с деловыми переговорами.

В марте США отказались от закупок российской нефти в рамках санкций в отношении Москвы за спецоперацию на Украине. В июне аналогичный запрет ввел Евросоюз, сделав исключение для поставок по трубопроводу «Дружба».

При этом некоторые страны, среди которых Индия и Китай, продолжают закупать нефть у России. США также подозревают Дели в реэкспорте переработанных из российского сырья нефтепродуктов в Нью-Йорк в обход санкций.

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Платон Щукин
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