Российский бизнесмен сломал нож во время ударов по вышедшей из отдела МВД жене

В Тобольске 44-летний бизнесмен сломал нож при попытке зарезать жену возле отдела полиции

В Тобольске 44-летнего директора фирмы Игоря Иванова осудят за попытку зарезать жену возле отдела полиции. Об этом в понедельник, 15 августа, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Также ему вменяют угрозу убийством. По версии следствия, 17 мая этого года он во время ссоры с супругой достал кухонный нож и при детях сказал жене, что убьет ее.

2 июня россиянка подала заявление на развод. Из-за этого бизнесмен стал угрожать расправой ей, ее родителям и детям. Также он пообещал забрать старшую дочь. Женщина испугалась за детей, поехала в полицию и написала заявление. Она рассказала, что ее супруг давно злоупотреблял алкоголем и скандалил, из-за чего пара начала жить отдельно. При этом избранник часто звонил и угрожал ей убийством.

Узнав об обращении в полицию, муж пообещал оставить женщину в покое при условии, что она заберет заявление. Россиянка решила сделать так, как он просит, и поехала в отдел. «Там ей сообщили, что заявление зарегистрировано и будет рассмотрено. Женщина вышла из отдела, и, переступив порог КПП, увидела супруга. Он, ничего не говоря, схватил ее за волосы левой рукой и начал наносить удары ножом. Нож сломался», — рассказали в пресс-службе.

Полицейские заметили происходящее, оттащили разъяренного мужчину и увели его в отдел. Выяснилось также, что ранее бизнесмен был судим за попытку похищения документов, кражу и распространение наркотиков.