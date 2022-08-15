В России представили беспилотный военный грузовик

«Урал» представил на форуме «Армия-2022» прототип первого беспилотного военного грузовика

В России показали прототип первого беспилотного военного грузовика «Урал». Об этом сообщает РИА Новости.

Модель представили в рамках международного военно-технического форума «Армия-2022». Предназначенный для Вооруженных сил РФ грузовик был показан впервые. Экспериментальный образец машины полностью лишен кабины и органов управления для человека.

В компании уточнили, что «Урал» оснащен техническим зрением, машина прошла ряд предварительных испытаний. Устройство будет эксплуатироваться как с помощью пульта дистанционного управления, так и в варианте робота. В последнем случае автомобиль будет передвигаться по программе в автономном режиме.

Образец машины представлен в двухцветном камуфляже, чтобы показать возможность его использования как в военных целях, так и в гражданских. По словам создателей автомобиля, его можно будет применять в российских войсках с целью перевозки грузов на опасных участках.

Ранее в ходе форума «Армия-2022» стало известно, что в России начали серийное производство новейших орудий «Флокс» и «Магнолия». Новые образцы пообещали представить в конце нынешнего года или начале следующего.