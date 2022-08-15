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Усталость на лице стала трендом у девушек в соцсетях

Блогерши начали имитировать сонные глаза с помощью макияжа и запустили тренд в соцсетях

Фото: @__bexbeauty__

Блогерши начали массово имитировать внешность уставшего человека с помощью макияжа и запустили новый тренд в соцсетях. На посты, опубликованные в TikTok, обратили внимание в Medialeaks.

Согласно материалу, в рамках флешмоба, который получил название sleepy eyes («сонные глаза»), девушки рисуют стрелки и густо подводят нижнее веко черным карандашом, чтобы создать на лице эффект утомленного взгляда. Отмечается, что вдохновителями авторов роликов выступают, как правило, певица Билли Айлиш и звезда сериала «Очень странные дела» Наталия Дайер.

Более того, модная блогерша с никнеймом hayleybuix опубликовала обучающее видео на тему указанного мейкапа, которое стало вирусным и набрало более 13,3 миллиона просмотров. По ее словам, необходимо нанести коричневые тени на внешнюю сторону века и под глаза. Затем следует нарисовать неширокую длинную стрелку и завершить макияж черной подводкой под глазами.

В декабре 2021 года юзерши массово показали свою внешность без макияжа и запустили флешмоб. Речь идет о челлендже под названием Catfish challenge, в рамках которого девушки показывают свои фото с ярким макияжем, укладкой и в красивой одежде, а затем демонстрируют естественную внешность без всего вышеперечисленного. Таким образом девушки высмеивают социальные сети и показывают, насколько сильно реальность может отличаться от изображений в интернете.

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Майя Пономаренко
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