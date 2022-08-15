ФСБ начала поиск продавшего россиянину гранаты и автомат Калашникова военного

Житель Белгородской области купил у военного 12 гранат, автомат Калашникова и патроны

В Белгородской области полицейские и сотрудники ФСБ обнаружили арсенал оружия у местного жителя, который приобрел его у некоего военнослужащего. Об этом сообщает Baza.

42-летний житель Валуек купил у российского военного 12 гранат, автомат Калашникова и 500 патронов. Схрон он обустроил у тестя в хозяйственной постройке. Однако мужчина успел перепродать часть арсенала знакомому.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у обоих гранаты РГД-5, Ф-1, автомат и патроны. Против россиян возбуждено уголовное дело о хранении взрывчатых веществ, с них взята подписка о невыезде. На допросе житель Валуек сообщил, что продал ему оружие военнослужащий, силовики начали его поиск.