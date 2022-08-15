В Подмосковье водитель сбил мальчика на велосипеде и попал на видео

В Подмосковье автомобиль сбил выскочившего на дорогу на велосипеде восьмилетнего мальчика

В Щелковском районе Московской области автомобиль сбил восьмилетнего мальчика, который выскочил на дорогу на велосипеде. Произошедшее попало на камеры наружного наблюдения. Запись публикуют в местной группе во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в деревне Оболдино. На кадрах видно, что от удара велосипед отлетел в забор соседнего дома. Уточняется, что ребенок выжил, его доставили в местную больницу.

Ранее в понедельник, 15 августа, стало известно, что в Тюмени на улице Мельникайте водитель Audi насмерть сбил россиянина. Он ехал на электросамокате по проезжей части.