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Россиянина на электросамокате насмерть сбил водитель автомобиля

В Тюмени водитель Audi насмерть сбил 21-летнего россиянина на электросамокате

Фото: Авилов Александр / Globallookpress.com

В Тюмени на улице Мельникайте водитель автомобиля Audi насмерть сбил россиянина, который ехал на электросамокате. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД, пишет 72.ru.

Погибший 21-летний тюменец двигался на электросамокате по проезжей части в попутном с Audi направлении. По данным инспекции, водителю автомобиля 26 лет, его водительский стаж — менее двух лет.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Саратовской области водитель BMW сбил школьников 13 и 14 лет, которые катались на электросамокате. За рулем иномарки находился 48-летний местный житель, несовершеннолетних на дороге он не заметил. Пострадавших доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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Анастасия Шейкина
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