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Россия отозвала лицензии у двух стран из-за ремонта вертолетов Украины

РФ отозвала лицензии у предприятий в Чехии и Болгарии за ремонт вертолетов Украины «Ми»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия отозвала лицензии у ремонтных предприятий в Чехии и Болгарии за обслуживание ими вертолетов Украины серии «Ми». Об этом РИА Новости рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

По его словам, всем странам, которые заявили о передаче Киеву российской и советской продукции военного назначения, были направлены официальные ноты о недопустимости таких действий. «У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолетов типа "Ми"», — сказал собеседник агентства.

Также РФ приостановила поставки запчастей и комплектующих для авиационной и другой техники России в «недружественные страны», добавил глава ФСВТС.

В июле Россия нашла способ помешать Украине получать военные вертолеты. Как сообщал «Коммерсантъ», Москва прекратит действие разрешения на капитальный ремонт, обслуживание и поставки запчастей для вертолетов типа «Ми» для трех предприятий в Чехии и Болгарии.

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Марина Совина
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