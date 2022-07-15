Россия нашла способ помешать Украине получать боевые вертолеты

«Ъ»: Россия запретит Чехии и Болгарии ремонтировать военные вертолеты для Украины

Россия нашла способ помешать Украине получать военные вертолеты. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Москва прекратит действие разрешения на капитальный ремонт, обслуживание и поставки запчастей для вертолетов типа «Ми» для трех предприятий в Чехии и Болгарии. По словам представителя МИД России Марии Захаровой, это связано с намерениями ЕС и НАТО поставлять военную технику Украине и ремонтировать ее в Восточной Европе.

В «Рособоронэкспорте» рассказали изданию, что после отзыва сертификации тяжелые времена настанут для чешского предприятия «Лом Прага» и болгарских «Терем — Летец» и «Авионамс». «Они или закроются, или будут пытаться наладить "серые" каналы поставки запчастей из третьих стран»,— предположили в учреждении.

Вертолеты Ми-17 (модификация Ми-8) российского производства на Украину поставляют США. В июне МИД России потребовал у Вашингтона объяснить передачу Киеву вертолетов, которые по условиям контракта и сертификата конечного пользователя должны были эксплуатироваться в Афганистане.

25 мая также стало известно, что Чехия передала Украине эскадрилью ударных вертолетов Ми-24, а также вместе со Словакией разрешила украинским военным переправлять боевую технику для ремонта через свою границу. Тогда Прага отметила, что может отправить Киеву больше вертолетов при условии, что союзники, в частности, США, помогут заменить уже переданную боевую технику.