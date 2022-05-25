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Чехия направила Украине эскадрилью вертолетов Ми-24

Чехия передала Украине вертолеты Ми-24 и разрешила переправлять технику для ремонта

Фото: Max Rossi / Reuters

Чехия передала Украине эскадрилью вертолетов Ми-24, а также вместе со Словакией разрешила украинским военным переправлять боевую технику для ремонта через свою границу. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Вертолеты советской разработки были направлены Киеву в рамках усилий, направленных на оказание содействия Украине в защите своего воздушного пространства. При этом количество вертолетов не называется.

Власти Чехии отметили, что могут отправить Украине больше вертолетов, при условии, что союзники, в частности, США, помогут заменить уже переданные боевые вертолеты. Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин уже поблагодарил чехов за их помощь Украине.

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23 мая шеф Пентагона рассказал, что власти Чехии передали Украине вертолеты огневой поддержки, танки, ракетные системы. Остин также поделился, что в ходе совещания контактной группы по оказанию военной помощи Украине Италия, Норвегия и Польша объявили о передаче стране артиллерийских систем и боеприпасов.

Ранее Чехия поставила украинским военным самоходные артиллерийские установки (САУ) vz.77 Dana калибра 152 миллиметра. Однако эксперты назвали эти установки устаревшими.

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Алина Гончарова
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