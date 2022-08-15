Гуляющая в бикини по магазину туристка в Сочи разозлила пользователей сети

Гуляющая по магазину в Сочи туристка в бикини попала на камеру и возмутила россиян

Российская туристка, гуляющая в купальнике по продуктовому магазину в Сочи, попала на камеру и разозлила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в аккаунте @tipichkras в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах видно, как девушка с убранными в пучок волосами в раздельном черном бикини стоит у кассы и расплачивается за покупки. «Причина номер один, почему в Сочи курортников называют бздыхами. Потому что приходить в купальниках в магазин — неприлично. Сочинцы злятся и ворчат: у себя в Тагиле так ходите за хлебушком!» — говорится в подписи к ролику, набравшему почти 1,5 тысячи просмотров.

Подписчики возмутились внешним видом отдыхающей, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Вопрос воспитания», «Блин! Неужели сложно накидку купить!», «Мозги на солнце высохли», «Фигурка у девушки хорошая, но еще воспитания бы чуть», «Всегда было интересно, ничего не закрадывается им в голову в такие моменты? Смущение как минимум?» — высказались россияне.

Однако нашлись и те, кто вступился за туристку. «Да ладно, ничего же страшного не произошло. Она все же не голая пришла», «Только я не вижу в этом ничего предосудительного?», «Ну это же прекрасно! В таком виде надо делать скидки в магазинах», «Всю жизнь на курортах так ходили и ходят. Никто внимания не обращает», — отметили юзеры.