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Володин назвал Украину банкротом

Володин заявил о неспособности Киева выполнять обязательства перед украинцами без США и ЕС

Фото: Вячеслав Володин / Globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Украину банкротом, обвинив страну в неспособности выполнять социальные обязательства перед населением. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

«Украина — банкрот. Собираемые налоги формируют всего 40 процентов бюджета страны. Больше 60% которого идут на военные расходы. Ежемесячный дефицит — пять миллиардов долларов», — рассказал Володин.

Также он считает, что украинские власти не смогут выполнять социальные обязательства перед населением «без помощи Вашингтона». «Финансовую самостоятельность Украина потеряла», — утверждает спикер Госдумы.

В мае Володин утверждал, что Украина получит только 15 процентов от обещанной США финансовой помощи в размере 40 миллиардов долларов.

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Платон Щукин
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