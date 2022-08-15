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Глава СК поручил возбудить дело из-за осквернения мемориала в российском регионе

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения мемориала в Воронежской области
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: СК России / Global Look Press

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения воинского мемориала в Калаче Воронежской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фотографии, на которых две девушки осквернили воинский мемориал, расположенный в парке Памяти героев Великой Отечественной войны в Калаче, распространились в социальных сетях, а позже — в средствах массовой информации.

По данному факту полиция организовала проверку. Следственные органы СУ СК России ходатайствовала о передаче материалов в следственный отдел регионального управления СК для дальнейшей проверки. Бастрыкин поручил главе следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской области возбудить уголовное дело по указанному факту. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее в Мордовии на 16-летнего подростка завели уголовное дело за непристойное фото у Вечного огня. В один из дней школьники решили устроить на мемориале фотосессию. Позже 16-летний житель Подмосковья опубликовал в соцсетях снимок, на котором он и трое его друзей оголили половые органы у Вечного огня.

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Марина Совина
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