Си Цзиньпин призвал членов КПК реализовать новую концепцию развития Китая

Си Цзиньпин призвал более 90 миллионов членов КПК реализовать новую концепцию развития КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал более 90 миллионов членов Коммунистической партии Китая (КПК) реализовать новую концепцию развития страны. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на статью, написанную китайским лидером для журнала «В поисках истины», которая будет опубликована 16 августа.

По данным издания, новая концепция представляет собой систему, которая отвечает на ряд теоретических и практических вопросов о цели, движущей силе, методе и пути развития, а также уточняет политическую позицию партии.

«Необходимо понять основные противоречия и основные аспекты противоречий, эффективно решать нерешенные проблемы, которые влияют на построение новой модели развития и реализацию высококачественного развития, (…) на производство и жизнь людей», — написал лидер КНР.

Си потребовал «более точно внедрять планы реформ и более всесторонне совершенствовать систему», а также «уделять больше внимания вопросу общего процветания» в качестве важной цели социалистической модернизации.

«Реформы, развитие и стабильность, внутренние дела, дипломатия и национальная оборона, управление партией, управление страной и армией — все это политика и неотделимо от политики», — отметил он, указав, что в самых сложных ситуациях членам КПК следует придерживаться исключительно всеобъемлющего руководства партии.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин предложил усилить боеспособность армии с помощью воспитания компетентных военных кадров, которые соответствуют новой эпохе. Он уточнил, что в мире начался период изменений и нестабильности. В связи с этим командование Народно-освободительной армии Китая должно усилить военные кадры, чтобы они лучше осознавали потенциальную опасность.