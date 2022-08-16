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В центре Москвы загорелся автомобиль

В центре Москвы на внешней стороне Садового кольца загорелся автомобиль

Кадр: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

В Москве на внешней стороне Садового кольца загорелся автомобиль. Об этом сообщает столичный Дептранс в Telegram-канале.

По его данным, возгорание произошло на Садовой-Самотечной улице в районе дома 1. Из-за произошедшего временно было затруднено движение по двум полосам из пяти на внешней стороне Садового кольца. Информации о пострадавших нет.

На месте работают сотрудники оперативных служб города, водителям рекомендовали объезжать участок дороги, где загорелась машина.

Ранее на Зубовском бульваре иномарка на полной скорости влетела в жилое здание и загорелась. Погибли два человека, пострадали еще шесть — предварительно, группа молодых людей в Mercedes возвращалась с застолья.

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Анастасия Шейкина
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