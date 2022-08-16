Politico заявила о правоте Путина насчет помощи Запада Украине

Politico: Путин прав, что помощь Запада Киеву ослабнет при ухудшении ситуации в экономике

Американский политолог Раджан Менон заявил, российский президент Владимир Путин может давать правильный прогноз насчет ослабления военной помощи запада Киеву. Об этом эксперт написал в статье для Politico.

Менон указал на правоту президента России в том, что помощь Запада Киеву ослабнет при ухудшении ситуации в экономике. «Путин считает, что западная помощь Украине в конечном итоге ослабнет по мере усиления экономических последствий от боевых действий — и в этом он может быть прав», — подчеркнул он.

Политолог отметил, что антироссийские санкции уже вредят Европе, а со временем положение может ухудшиться.

«Европейцы уже столкнулись с высокой инфляцией и стремительно растущими ценами на энергоносители, а сокращение поставок российского топлива уже вынудило Германию — экономический центр Европы — принять экстраординарные меры, чтобы избежать дефицита газа зимой. Возможно, западные санкции нанесли ущерб российской экономике, но Путин, похоже, уверен, что Россия окажется более устойчивой, чем Европа», — заключил эксперт.

Ранее политолог Станислав Бышок заявил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину до конца. Однако Венгрия может отказаться от помощи Киеву, что не будет иметь серьезного эффекта.