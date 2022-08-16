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Лукашенко заявил о важности диктатуры в хозяйстве

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что сельскому хозяйству нужен жесткий контроль

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Белоруссии сельскому хозяйству требуются усиленный контроль и дисциплина. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время посещения аграрного комплекса Научно-практического центра Национальной академии наук по земледелию, передает корреспондент БЕЛТА.

«Если мы хотим быть богатыми в сельском хозяйстве — включайте диктатуру, которая у нас есть, чтобы следующий год был переломный», — высказался Лукашенко.

Президент также уточнил, что для высокого урожая важно строго соблюдать технологии, а местами этого до сих пор не делают, в том числе из-за халатного отношения к результатам общего труда.

Ранее Лукашенко заявлял, что предприятия должны наращивать прибыль за счет эффективного производства, а не поднятия цен. Так он отреагировал на предложение председателя Миноблисполкома Александра Турчина поднять цены на молочную продукцию, чтобы улучшить экономическое положение предприятий.

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Татьяна Антоненко
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