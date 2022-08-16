Собчак пошутила над опечаткой в репортаже НТВ о Шойгу

Собчак пошутила над опечаткой в репортаже НТВ, в котором Шойгу назвали «министром бороны»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак пошутила над опечаткой в репортаже телеканала НТВ, посвященном выступлениям президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу на X Московской конференции по международной безопасности. Пост об этом она опубликовала в Telegram.

Собчак обратила внимание на то, что Шойгу в сюжете телеканала ошибочно подписали как «министра бороны РФ». «А на НТВ Сергея Шойгу, похоже, отправили поднимать целину. У них он не кто иной, как "министр бороны"», — написала журналистка.

Репортаж НТВ с опечаткой вышел в программе «Сегодня» во вторник, 16 августа. В выпуске, размещенном на сайте телеканала, Шойгу высказывается о спецоперации на Украине и противостоянии России Западу. На момент выхода материала ошибка в нем уже исправлена.

Ранее Собчак также высмеяла российскую блогершу Ольгу Нечаеву, которая пожаловалась на неидеальную лагуну на островах, куда приехала в командировку. В ролике Нечаева высказала недовольство из-за того, что в воде были водоросли.