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Россиянам назвали причины подъема заболеваемости COVID-19

Инфекционист Вознесенский назвал снижение иммунитета причиной роста случаев COVID-19

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Снижение коллективного иммунитета является причиной роста случаев выявления COVID-19. Такое мнение выразил заведующий кафедрой инфекционных болезней в РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский, его слова приводит «360».

«Подъем заболеваемости зафиксирован во многих регионах России и в других странах. Подъем заболеваемости превышает все цифры, которые мы видели на максимуме летом 2021 года», — сказал специалист.

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По его словам, текущий подъем заболеваемости коронавирусом связан с изменчивостью вируса, появлением новых особо заразных подштаммов омикрона и снижением коллективного иммунитета россиян.

«Доля лиц, которые прошли вакцинацию или ревакцинацию в течение шести месяцев от сегодняшней даты, стремится к очень низким значениям. Насколько я знаю, это что-то около 15 процентов», — подчеркнул врач.

Ранее академик РАН Сергей Нетесов заявил, что в ближайшие две недели заболеваемость COVID-19 в России должна пойти на спад.

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Никита Абрамов
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