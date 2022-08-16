В Совфеде отреагировали на диверсию на складе боеприпасов в Крыму

Сенатор Цеков призвал усилить охрану стратегических объектов после диверсии в Крыму

В России нужно усилить охрану стратегических объектов, чтобы исключить провокации, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на диверсию на складе боеприпасов в Крыму.

«Сейчас все понимают, что есть спящие диверсионные ячейки, которые имеют цели совершать какие-то атаки», — сказал он.

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По словам российского сенатора, с учетом специальной военной операции вероятность диверсий увеличилась многократно.

«Мы и до этого очень серьезно к этому относились, у нас были попытки диверсии, каких-то террористических актов и в предыдущие восемь лет нахождения полуострова в составе России, но сейчас это значительно увеличилось», — заключил политик.

Министерство обороны России сообщило, что взрывы и пожар на складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма произошли в результате диверсии.

«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. Серьезно пострадавших нет», — говорится в заявлении.

Сейчас специалисты начали принимать все необходимые меры для ликвидации последствий диверсии в Крыму, добавили в оборонном ведомстве.

В результате взрыва боеприпасов пострадали два человека, сообщил глава региона Сергей Аксенов, который прибыл на место ЧП. Также повреждена часть железной дороги, движение поездов временно приостановлено.

Также 16 августа стало известно о пожаре на трансформаторной станции в Джанкое.

9 августа в районе поселка Новофедоровка в Крыму прогремела серия взрывов. Погиб один человек, пострадали 13. Источник Минобороны сообщил, что основная версия произошедшего — нарушение правил противопожарной безопасности.