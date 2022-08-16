Минобороны раскрыло ущерб из-за диверсии на складе боеприпасов в Крыму

Минобороны заявило, что из-за диверсии на складе в Крыму пострадали гражданские объекты

Из-за диверсии на складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма пострадали гражданские объекты. Информацию об ущербе раскрыло Минобороны России, передает ТАСС.

В ведомстве заявили, что в результате пожара и последующего взрыва боеприпасов на территории воинской части в селе Майское были повреждены линии электропередач, электростанция, участок железной дороги, а также жилые дома.

О взрывах боеприпасов в Джанкойском районе Крыма стало известно утром 16 августа. По словам главы Крыма Аксенова, в результате происшествия пострадали два человека, один из которых госпитализирован в состоянии средней тяжести. В Минобороны России заявили, что пожар и детонация боеприпасов произошли в результате диверсии.

Советник Аксенова по информационной политике Олег Крючков ранее сообщил, что взрывы на территории воинской части все еще продолжаются. После их завершения власти республики начнут обследование поврежденных жилых домов.