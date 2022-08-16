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Экономика Китая не оправдала ожиданий

Результаты экономики Китая не оправдали ожиданий аналитиков

Фото: Tingshu Wang / AP

Показатели экономики Китая, опубликованные Национальным бюро статистики Китая, не оправдали ожиданий аналитиков, пишет CNBC. В частности, намного ниже прогнозов выросли результаты розничных продаж.

По данным китайских властей, розничные продажи по итогам июля выросли на 2,7 процента при прежнем прогнозе в пять процентов и июньского показателя в 3,1 процента.

Лидером роста в категории розничных продаж стали ювелирные изделия из золота и серебра (22,1 процента), а также автомобили (9,7 процента). Онлайн-продажи физических товаров выросли в июле на 10 процентов.

Вместе с тем, снижение зафиксировано в переживающем тяжелый кризис строительном секторе, а также в продажах мебели и продуктов питания.

Промышленное производство в Китае в июле выросло на 3,8 процента против прогноза в 4,6 процента и результата июня в 3,9 процента. Инвестиции в основной капитал также не оправдали ожидания аналитиков. Они выросли на 5,7 процента при прогнозе в 6,2 процента.

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Платон Щукин
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