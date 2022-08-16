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В России выявили 23 909 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 23 909 случаев COVID-19, выздоровели 20 583, умерли 59 человек

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

В России за последние сутки выявили 23 909 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 931 140. Об этом во вторник, 16 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число выявленных случаев составило 25 273.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (5530), в Петербурге (3776) и Московской области (866). Меньше всего — в Ненецком округе (1 случай), Магаданской области (5 случаев) и Сахалинской области (6 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3411. За этот же период 20 583 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 172 070.

За сутки умерли 59 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 383 237 человек.

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Анастасия Шейкина
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